Minder kraamzorg door geboortegolfje én personeelstekort

OSS/UDEN/VEGHEL - Wie in december of januari een baby krijgt en klant is bij Welkom Kraamzorg, zal er sterk rekening mee moeten houden dat er alleen de eerste dagen volledige kraamzorg is. Oorzaak: een geboortegolfje én het personeelstekort in de zorg.

Welkom Kraamzorg, een grote kraamzorgorganisatie in de regio met 150 kraamverzorgenden, heeft alle vrouwen die in december en januari zijn uitgerekend, daarover een brief gestuurd. Als de situatie het toelaat, wordt de kraamzorg vanaf de derde of vierde dag afgebouwd. In plaats van de 49 uur kraamzorg die jonge ouders normaal krijgen, krijgen de klanten van Welkom Kraamzorg nu 36 uur kraamzorg.

Welkom Kraamzorg kiest hiervoor omdat er in december en januari opvallend veel baby's geboren gaan worden. Door het personeelstekort moet de organisatie keuzes maken. Directeur Hilde Verbruggen van Welkom Kraamzorg, voorheen onderdeel van Pantein/Vivent: ,,Op momenten dat het héél druk is, dan schakelen we waar het kan over van volledige zorg naar zorg op maat zodat we niet helemaal naar de basiszorg hoeven. Je hebt minimaal recht op acht keer drie uur, dus 24 uur. Wij blijven daarboven en geven in december en januari minimaal 36 uur kraamzorg. We concentreren die uren in de eerste dagen. Die dagen zijn het belangrijkst. Ik heb liever dat er extra aandacht naar zorg voor de moeder en het kindje gaat. Na de eerste dagen is de zorg vaak minder intensief en kan je kijken wat mantelzorgers op kunnen vangen. Dan gaat het meer om koken en het schoonhouden van het huis.”

Als na de eerste dagen blijkt dat er nog veel kraamzorg nodig is, dan blijft de kraamverzorgende wel zes of zeven uur per dag komen, verzekert Verbruggen: ,,De verloskundige bepaalt of dat nodig is.”

Er is al tijden een groot personeelstekort in de kraamzorg, zoals overal in de zorg. Verbruggen: ,,Dat speelt al langer, maar vooral in de Randstad. Boven de rivieren is drie uur kraamzorg per dag al veel vaker de standaard. Nieuwe kraamverzorgenden zijn niet makkelijk te vinden. Kraamverzorgenden moeten erg hard werken voor hun loon, waarbij we afhankelijk zijn van de cao in de zorg. Ze moeten acht dagen achter elkaar werken en er vaak ook 's nachts uit, omdat ze bij de bevalling moeten zijn. Dat maakt het werk zwaar en moeilijker te combineren met bijvoorbeeld een gezin.”

Bij IVT Kraamzorg, een andere grote kraamzorgaanbieder in de regio, krijgen jonge ouders in december en januari wél het volledig aantal uren kraamzorg. Directeur Marjon Plasman: ,,Ook bij ons is het druk, maar gelukkig hebben we de formatie op orde. We worden platgebeld door mensen die willen overstappen nu ze die brief van Welkom Kraamzorg hebben gekregen. Maar daar kunnen we niet aan beginnen. Dan krijgen wij dezelfde problemen. En we willen Welkom Kraamzorg ook niet afvallen. Soms nemen we wel klanten van elkaar over, maar mééstal is dat moeilijk, want dan is het óveral druk. Komt bij dat mensen bij Welkom Kraamzorg al de intake en een huisbezoek hebben gehad.”

En al heeft IVT Kraamzorg het planningsprobleem nú niet, ook IVT stapt wel eens over op minder uren. Plasman: ,,In de zomerperiode komt het regelmatig voor. Meestal is het erg druk in de zomerperiode. Juist dan worden er meer kinderen geboren en dan heb je natuurlijk de vakanties van de kraamverzorgenden. Soms moet je dan tijdelijk terugschakelen in het aantal uren.”

'Gelukkig doet Diem het heel erg goed’

Veghel - De kleine Diem Tielemans is net een week oud en vandaag is kraamverzorgende Laura Geenen er voor het laatst. Ze kwam de eerste vier dagen zes uur per dag, en daarna maar drie uur per dag. Gelukkig kon dat prima, vertellen zijn trotse ouders, Johnny Tielemans en Inge Habraken uit Veghel. Inge: ,,Diem doet het goed. Hij is tevreden, slaapt goed, drinkt goed. Het is echt een topventje.”

Maar ja, dat wisten ze twee weken geleden natuurlijk nog niet. Het was dus best even schrikken toen ze van Welkom Kraamzorg hoorden dat ze minder uren kraamzorg zouden krijgen. Inge: ,,Ik schrok. Je bent hoogzwanger, zit vol hormonen. Diem is ons eerste kindje. Je weet helemaal niet hoe het zal gaan. Die onzekerheid was echt vervelend.” Johnny: ,,Ik vond het wél geruststellend dat we de eerste dagen volledige kraamzorg zouden krijgen. Dan weet je nog niets, moet je álles nog leren. Gelukkig had ik wel geregeld dat ik de hele week vrij ben. Als ik de laatste dagen had moeten werken, dan hadden we een probleem gehad.”