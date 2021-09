Minderjarige opgepakt voor drugsbezit in Veghel

Laatste klap op omstreden bouwplan voor 50 huizen in Sesterpark Uden

16 september UDEN - Na bijna 3,5 jaar overleggen en steggelen is de gemeente Uden klaar met het plan om 50 huizen te bouwen in het Sesterpark op Uden-Zuid. De gemeenteraad moet deze maand het bestemmingsplan goedkeuren, de buurt is het er nog steeds niet mee eens.