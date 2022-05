Minister Harbers aan zet over hoge eiken die zweefvliegen onveiliger maken in Nistelrode

Column tHans Het was een rijke lintjesre­gen maar de grote verdroging ligt op de loer

UDEN/VEGHEL - Dat de opwarming van de aarde ernstige gevolgen heeft voor alle flora en fauna staat vast. Maar er is een dramatisch neveneffect: het klimaat verandert zo snel dat ook de jaarlijkse lintjesregen in gevaar is. De traditionele plensbui van lintjes is net zo onvoorspelbaar geworden als onze seizoenen: steeds extremer met voor de lange termijn één enorme verdroging als we niet oppassen.

30 april