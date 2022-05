Minister Harbers moet zich buigen over hoge eiken die zweefvliegen onveilig maken in Nistelrode

Twee woontorens voor arbeidsmi­gran­ten langs kanaal baart de buurt zorgen: ‘Ze moeten steeds over drukke brug heen’

VEGHEL - Opnieuw zijn er plannen voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten in Veghel. Er is een principeverzoek ingediend voor de bouw van twee woontorens langs de Zuid-Willemsvaart, op de Dubbelen. Daar zouden meer dan 500 arbeidsmigranten en spoedzoekers in kunnen wonen.

