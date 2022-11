Minister Hugo de Jonge bezoekt opnieuw het klooster in Veghel; ‘Bouwen gaat om meer dan een stapel stenen’

VEGHEL - Minister Hugo de Jonge deed maandag voor de tweede keer het klooster in Veghel aan. Twee jaar geleden bezocht hij als minister van Volksgezondheid project Leefgoed in Veghel ; nu is hij als minister van Volkshuisvesting te gast op het lege kloosterterrein in Veghel, waar volop gebouwd wordt.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge moest via een ladder de hoogwerker af, nadat die was vastgelopen. © Kirsten Rietbergen Het kloosterterrein wordt door ontwikkelaar Zenzo omgebouwd tot een sociale woonwijk, een plek voor mensen van alle leeftijden en pluimage, die met elkaar en voor elkaar zorgen. Maar hoe voorkom je dat woningen op termijn doorverkocht worden en de doelstelling verdwijnt? ,,Door er een woningcorporatie bij te betrekken. Die kan voor de lange termijn sociale huur garanderen", zegt Jan van Vucht, directeur van de woningcorporatie Area. Zijn organisatie neemt 150 van de in totaal 514 woningen, plus het ontmoetingscentrum én de kapel van Zenzo over. Zodat deze veilig gesteld zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben.

Daartoe werd maandagmiddag in een hoogwerker boven het nieuwbouwterrein naast het klooster, mét minister De Jonge erbij, een intentieverklaring ondertekend. Dat duurde even omdat de hoogwerker vast kwam te zitten. De minister moest na enkele minuten via een ladder naar beneden komen.

Wonen en zorg combineren

De minister ging in gesprek met mensen die nu al in enkele bestaande gebouwen op het kloosterterrein wonen. Zoals Joke van Lieshout en haar onderbuurvrouw Nellie Vissers. Nellie is 90 en afkomstig uit Erp. Dat dorp kende de minister niet. Nu woont ze op het kloosterterrein in Veghel en als er iets is, dan belt ze naar bovenbuurvrouw Joke. ,,Ik wilde als jong meisje al in de zorg werken, maar mijn ouders waren daar op tegen. Nu kan ik dat alsnog een beetje doen", zegt Joke.

Dit is precies waarom De Jonge geïnteresseerd is in het project, zegt hij. ,,Er wordt steeds gezegd dat we aan volkshuisvesting moeten doen, maar we moeten eigenlijk aan gemeenschapsbouw doen. Bouwen gaat om meer dan een stapel stenen alleen. Hier wordt een klein gemeenschapje gevormd, wat past bij wat de zusters op het oog hadden.”

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge bekijkt de wasserij van het IBN bij het klooster in Veghel. Hij is in gesprek met Nico Merkx van het IBN. © Kirsten Rietbergen/BD

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge in gesprek met bewoners en gebruikers van het kloosterterrein. Links Joke van Lieshout en rechts aan tafel in blauwe trui Nellie Vissers. © Kirsten Rietbergen