Minister Ollongren kan leven met nieuw amendement Uden en Landerd: ‘Een zelfbewuste gemeente moet durven reflecteren’

Minister Ollongren was fel tegenstander van het eerste amendement van het tweetal. Maar met dit tweede plan valt te leven, schrijft ze in een brief aan de Kamer. ,,Deze evaluatie is wat mij betreft niet strikt noodzakelijk, maar ik acht haar uitvoerbaar als brede evaluatie van de gehele nieuwe gemeente", staat in de brief. ,,Want hoewel ik begrip heb voor de bijzondere aandacht voor de kernen Schaijk en Reek, zou ik willen voorkomen dat dit ertoe leidt dat de nieuwe gemeente Maashorst met een ‘aangetrokken handrem’ gaat bouwen aan de nieuwe gemeente. Daar staat tegenover dat een zelfbewuste gemeente wat mij betreft moet durven reflecteren op het eigen functioneren.”



Ollongren constateert verder dat het nieuwe amendement in lijn is met een motie die eerder al werd aangenomen voor de samenvoeging van Heerhugowaard en Langedijk in Noord-Holland. Ook in die nieuwe gemeente vindt na twee jaar een evaluatie en mogelijk een grenscorrectie plaats. ,,Met de voorgestelde evaluatie wordt recht gedaan aan het gevolgde democratische proces in Landerd en Uden, maar ook aan de zorgen vanuit uw Kamer. Om die reden wil ik het oordeel over dit amendement dan ook aan uw Kamer laten.”