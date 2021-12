Misbruikt Udens meisje: ‘Ik geloofde nog in Sinterklaas’

Volgens de vader is het misbruik van zijn oudste dochtertje begonnen in 2017, het Openbaar Ministerie gaat uit van 2013. Het meisje zelf heeft in politieverhoren gezegd dat de eerste ontuchtige handelingen plaatshadden toen ze een jaar of vier, vijf was. ,,Ik was nog een kleuter. En ik was bang dat de luisterpieten het zouden horen.” Vader beweerde tegenover de rechter dat ze de kinderen pas in 2019 hadden verteld over het Sinterklaasgeheim.