Mishandeling na valse beschuldiging scooterdiefstal

Het begon allemaal met een verdwenen scooter. De verdachte had van vrienden gehoord dat het slachtoffer hem beschuldigde van diefstal. Daar was hij boos over en hij wilde met de man 'praten'. De Udenaar ging meteen naar het adres had hij 'via social media verkregen'. Het was een warme dag en de voordeur stond daarom open, waardoor de Udenaar meteen naar binnen kon lopen. Hij trof het latere slachtoffer aan op diens slaapkamer.



Een 'duwpartij' met zijn plaatsgenoot was het resultaat, zo vertelde de verdachte voor de rechtbank. Het slachtoffer vertelde later echter dat hij gelijk werd aangevallen door de Udenaar en behoorlijke klappen ontving.