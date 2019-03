Mishandeling op Markt in Uden: politie zoekt getuigen

Vooral de jeugd in Erp bouwt schitte­rend feestje voor Prins Bas d'n Urste

4 maart ERP - In Erp ging het publiek pas huiswaarts of dook ergens de kroeg in na de allerlaatste wagen in de bijna twee uur durende carnavalsoptocht van maandag. Meer waardering kon de mooie optocht met heel veel jeugd bijna niet krijgen.