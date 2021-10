Mishandelingen buiten festivalterrein ook voor organisatie van FestyLand een raadsel

FestyLand telt 42.500 bezoekers, in 2022 ook weer vroege start

12 oktober VOLKEL - Een brede grijns bij de organisatie van FestyLand: in drie dagen tijd kreeg het popfestival in Volkel 42.500 bezoekers over de vloer. De vroege start op vrijdag is zo goed bevallen dat die ook in 2022 gehandhaafd blijft, net als de goedkopere tickets. De voorverkoop start donderdag, het festival is in 2022 op 7 en 8 oktober.