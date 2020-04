Mobiele Hulpbrigade trekt door Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Sinds een week is de Mobiele Hulpbrigade actief in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Het is een initiatief van de Zonnebloem, de KBO's van Heeswijk en Dinther, SamenSterk, Stichting Laverhof en Het Lichtpunt. Om mensen die praktische zorg nodig hebben te helpen in deze tijd dat ze geen of minder bezoek ontvangen vanwege het coronavirus. Het gaat om kleine zaken, die als het kan met familie geregeld moeten worden, maar als dat niet lukt door de vrijwilligers van de Hulpbrigade. Zoals de was ophangen, de afwas doen, of gewoon een praatje maken. Mensen kunnen dan bellen naar 06-82696134.

Het verkeerde knopje ingedrukt

Donderdagmiddag was vrijwilliger Jacques Worms paraat. Hij kreeg vooral telefoontjes van mensen die willen helpen, nadat huis-aan-huis een flyer was verspreid over het initiatief. ,,Vorige week heb ik een dame kunnen helpen die graag een bed verschoond wilde hebben en daar geen huishoudelijke hulp voor had. Dat hebben we geregeld. Ook was er telefoontje van iemand de het verkeerde knopje in had gedrukt van de televisie, en bang was dat ze geen televisie meer kon kijken die avond. Ik heb al mijn technische kennis aangewend om het op te lossen en ook dat is gelukt”, lacht hij.