Modern monnikenwerk in Heeswijk: letters schrijven voor op je eigen laptop

HEESWIJK-DINTHER - Circa vijftig bezoekers van Boekhandel Berne kunnen over enkele dagen hun eigen handgeschreven letters installeren op hun laptop. Ze schetsten de letters vrijdag en zaterdag in Heeswijk-Dinther.

De activiteit was aangekondigd als ‘écht monnikenwerk’. Maar dan in een modern jasje. Heel vroeger maakten monniken boeken door het op- en overschrijven van teksten, met de hand. In de boekhandel naast de Heeswijkse abdij konden bezoekers nu met pen, stift of ganzenveer een alfabet schrijven, dat na een digitaleringsslag op de eigen computer te gebruiken is.

,,Of die letters in WhatsApp te installeren zijn, weet ik niet. Maar in Word zijn ze prima te gebruiken’’, wist Falco van der Velden van Studio Graphic Matters te vertellen. Hij begeleidt het project 'Scriptorium’ dat momenteel door de provincie trekt vanwege het Brabantse Kloosterjaar. ,,We zitten in totaal al op bijna driehonderd handschriften.’’

Nog wel gescand

Daarbij zijn dan de vijftig alfabetten van vrijdag en zaterdag meegerekend. Deze vellen moeten nog wel gescand worden, wat binnen twee tot drie dagen in Breda gebeurt. Daarna kunnen de ontwerpers de letters op hun computer zetten via een code die ze in Heeswijk-Dinther mee kregen.

Falco van der Velden, van Studio Graphic Matters, hangt de ontwerpen te drogen.