Modern rad draait als proef dichtbij oude Dintherse watermolen

HEESWIJK-DINTHER - Is het opwekken van energie bij relatief kleine stuwen in onze beken voldoende zinvol? Naar een antwoord op deze vraag wordt binnenkort gezocht in de Aa bij Heeswijk-Dinther, waar een kleine waterkrachtcentrale komt.

Zeker is dat het zes meter brede waterrad straks stroom gaat leveren. Genoeg voor de behoefte van vijf tot tien huishoudens, zo kondigt Aa en Maas alvast aan. Het waterschap is nieuwsgierig naar wat de nieuwe waterkrachtcentrale dichtbij Heeswijk-Dinther precies zal gaan presteren. En of de opbrengst al met al opweegt tegen de kosten, die overigens niet bekend gemaakt worden.

,,We hoeven er niet rijk van de worden. Maar, we moeten de investering wel kunnen terugverdienen’’, zo schetst Colette van den Elshout , van Aa en Maas, het belang.

Nieuw zoekgebied

Ook het waterschap is op weg naar een energieneutrale toekomst. Daarbij horen initiatieven om energie op te wekken. Het vallende water bij stuwen is een relatief nieuw zoekgebied.

Aa en Maas plaatste enkele jaren geleden al een klein waterkrachtcentrale in de Leijgraaf in Vorstenbosch, maar haalde die weer weg na klachten over aanhoudende herrie. In het buitengebied tussen Heeswijk-Dinther en Veghel volgt nu een tweede poging. Deze locatie ligt maar een paar honderd meter van de gerestaureerde Kilsdonkse molen, waarin nog een nostalgisch waterrad draait.

Nieuwste toepassingen

,,Het is geen nieuwe techniek maar de toepassing op een stuw is wél nieuw’’, nuanceert Van den Elshout. Ze vertelt dat de nieuwste toepassingen ook elders in het land onderzocht worden.

Nederland telt tienduizenden stuwen, maar de vraag is welke geschikt zijn voor energieopwekking. Aa en Maas heeft nu vier relatief grote stuwen bij Heeswijk, Den Bosch, Grave en Helmond op het oog.