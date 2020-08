Moeder Nikkie de Jager na overval: ‘Fysiek zijn ze oké, maar mentaal zeker niet’

Ambitieus plan voor 10.000 huisjes in de Peel wekt interesse van provincie Brabant

12:10 DEN BOSCH/ODILIAPEEL - Provinciebestuurders Ellie Lemkes en Erik Ronnes laten zich ‘graag bijpraten’ over het ambitieuze plan voor vijf of zes nieuwe natuurdorpen in de Peel. Initiatiefnemer Jan Ottens wil daar in totaal 10.000 kleine huisjes uit de grond stampen, in combinatie met duurzame landbouw en veel natuur.