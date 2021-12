Moestuin moet hele Flatwijk Uden gaan verbinden

UDEN - De Flatwijk Uden is een grote moestuin rijker die de buurt letterlijk en figuurlijk moet gaan verbinden. Van samen zaaien en planten tot schoffelen en oogsten en uiteindelijk de opbrengst verwerken in de keuken van wijkcentrum De Balans. Het project wordt stevig gesteund door de gemeente Uden, Area en aannemer Knaapen Groep die de flats aan het renoveren is.

Het is winter dus nog een kale boel maar nu al is de potentie van de enorme moestuin te zien. Achter wijkcentrum De Balans en dicht tegen de flat aan ligt een afgebakend stuk grond van zeker 80 bij 15 meter. Met steun van de gemeente is de grond met teeltaarde verrijkt, een waterput geslagen en de houten omheining neergezet.

Tuinhuisje

Het tuinhuisje, voor opslag en koffie na gedane arbeid, is geschonken door woningcorporatie Area (3500 euro) en Knaapen Groep (500 euro). Woensdag werden de cheques overhandigd aan bestuurslid Martin van Staveren van OranjeRijk, kartrekker van het buurtproject.

,,We steunen dit project graag want het is een mooie wijk", zei Jan van Vucht, directeur-bestuurder van Area. ,,We hopen dat deze moestuin net zo goed gaat draaien als De Balans waar wij ons ook niet meer bemoeien. Er is behoefte aan zo'n tuin, dat is wel gebleken. Straks gaan spullen uit deze tuin direct naar de keuken van De Balans waar iedereen uit de wijk ze samen kan opeten. Dan is de cirkel echt rond.”

Volgens Martin van Staveren hebben zich tot nu toe al een stuk of acht vrijwilligers gemeld die willen meewerken in de moestuin. ,,Maar als je hier bezig bent, merk je al dat het enorm leeft", zegt hij enthousiast. ,,Mensen spreken je aan, steken hun duim op of bieden zaadjes aan. Ook hebben we al tuingereedschap gekregen.”

Volledig scherm Het glas wordt geheven op de nieuwe moestuin in de Flatwijk. © Hans van Alebeek

Fruitbomen

Komend jaar moet de tuin verder vorm gaan krijgen. Zo komt er naast het tuinhuisje nog een apart kasje voor het zelf kweken van zaai- en pootgoed. Helemaal achterin de tuin komen fruitbomen, ook de diverse zaaibedden en paadjes moeten nog worden aangelegd.

Feit blijft wel dat de moestuin in open terrein ligt, met kans op vernieling of diefstal van de oogst. ,,Maar we hebben veertig paar ogen van mensen die dit mee in de gaten houden", zegt Van Staveren, wijzend op de balkonnetjes van de flat die op de moestuin uitkijken. ,,Het is echt een tuin van de wijk, dat blijkt nu al.”

Het bestuurslid blijft als aanjager van het project nog wel even bij de moestuin betrokken maar hoopt over een paar jaar dat de Flatwijk het helemaal zelf gaat draaien.