Moestuintjes Uden moeten wijken voor natuurherstel: ‘Duizenden euro’s geïnvesteerd en nu moeten we weg’

Daniel Sanchez wint World Cup driebanden in Veghel

De man die vrijdag de World Cup driebanden in Veghel beroofde van topfavoriet Dick Jaspers greep zaterdag ook de eindzege in het biljarttoernooi. Daniel Sanchez was in de finale in 28 beurten te sterk voor zijn tegenstander Jung Han Heo: 50-42.

13 november