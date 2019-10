Moet dít feestje Veghel 20.000 euro kosten?

De gemeente Meierijstad was er op gebrand om net als de provincie 20.000 euro te betalen om het World Creativity Forum naar de Noordkade in Veghel te halen. De gemeente haalde daarvoor 10.000 euro uit de pot Citymarketing en 10.000 euro uit de pot Volksfeesten. Het congres over voedsel van de toekomst zou goed zijn voor de ‘citymarketing’ en het zakenleven in de gemeente, zo was het verweer van het college op kritiek van gemeenteraadslid Laurens van Voorst (Hart). Die vroeg zich af of het 'gewone volk’ naar dit ‘volksfeest’ zou komen.