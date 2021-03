Mogelijk minder huizen in plan De Burgt Boekel door vertakking Peelrandbreuk

De Boekelse gemeenteraad heeft in december het bestemmingsplan voor fase 1a, waarin zo'n vijftig huizen moeten komen, vastgesteld. De bedoeling is dat er op 26 en 27 april kavels verloot worden in dat gebied. Bouwen is nog niet mogelijk omdat Boekel nog wacht op een natuurvergunning. Die is volgens de wethouder nodig omdat in het gebied uilen zitten. Bovendien is de gemeente nog steeds op zoek naar een alternatieve locatie voor het volkstuinencomplex. ,,Dat staat twee derde van de bouw niet in de weg", verzekert burgemeester Pierre Bos.