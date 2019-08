Mogelijke drugsdealer opgepakt op de Bunders in Veghel

+ oude foto's Uden Udensche Courant in stoet van Brabantse Dag Heeze

11:58 HEEZE/UDEN - De wagenbouwers van de Brabantse Dag in Heeze hebben opnieuw Uden als thema ontdekt. Op zondag 25 augustus is in de stoet de Udensche Courant niet te missen voor de ruim 30.000 verwachte bezoekers. De kinderen van oud-hoofdredacteur Willem van den Elzen gingen alvast even kijken.