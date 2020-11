Molen Boekel wordt deze weken grondig gerestaureerd

Olijfboom­gaard in Loosbroek: inspelen op steeds warmere zomers

25 november LOOSBROEK - Een olijfboomgaard in Brabant? Bij De Heische Hoeve in Loosbroek vinden ze het de gok waard, nu onze zomers steeds warmer en droger worden. ,,Straks zetten we in het restaurant hier onze eigen olijven op tafel.’’