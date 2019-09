Molenaars van Jetten Winnaars blij met molenprijs, maar maken zich zorgen om toekomst

UDEN - Udenaren Patrick en Linda van Kessel mochten zondagmiddag de eerste Brabantse Molenprijs in ontvangst mogen nemen. Het duo kreeg de nieuwe prijs voor zijn werkzaamheden in en rond de molen van Jetten.

Terwijl Fons Naterop, voorzitter van de Molenstichting Noord-Brabant, een speech houdt tijdens de prijsuitreiking, rent Patrick van Kessel plotseling met volle vaart de molen in, waarvan de wieken dan aardig hard aan het draaien zijn. Iets later komt hij licht bezweet terug en draaien de wieken weer normaal. ,,Ik wist niet dat we deze prijs zouden krijgen, dus ik liet de molen achter toen ik allemaal mensen zag komen. Maar nu kunnen we weer rustig verder hoor'', zegt hij lachend, waarna hij samen met zijn gezin de eerste Brabantse Molenprijs in ontvangst neemt.

De prijs, die bedoeld is voor molenaars die zich vrijwillig inzetten voor molens in Brabant, bestaat uit een oorkonde en een bronzen replica van standbeeld De Mulder, dat bij de molen in Lieshout staat.

‘Stukje waardering’

Daarna heeft ook de Udense burgemeester Henk Hellegers een mooi woordje voor de molenaars over. Dat maakt het echtpaar zichtbaar trots. ,,Het is een stukje waardering, een signaal dat we goed bezig zijn'', zegt Patrick van Kessel (50).

Het Udense echtpaar zet zich al sinds 2007 op verschillende manieren in voor de Udense molen, die nog flink actief is. Er wordt nog meerdere keren per week graan, meel en mout gemalen, dat naar bakkers en destillateurs in de regio gaat.

Ook ontvangt het echtpaar er scholieren en dient de molen als opleidingsplek voor nieuwe molenaars, iets dat volgens Van Kessel hard nodig is. ,,Er zijn helaas niet veel jongeren meer die molenaar worden. De molens overleven alleen als er genoeg molenaars zijn.''

Hobby

De Udenaar baalt ervan, dat jongeren niet meer staan te springen om molenaar te worden, want volgens hem is er geen mooier werk dan dat. ,,Het is een hobby waarbij je ontzettend veel ambachten tegelijk beoefent. Je bent bezig met hout en techniek, maar ook met voedselproducten.''