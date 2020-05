Molenstraat Veghel in weekeinde 's avonds dicht voor verkeer; horeca blij met groot terras

Boekelse supermark­ten: ‘Aldi kreeg geen faire kans voor centrum­plan’

10:00 BOEKEL - Aldi heeft in Boekel geen faire kans gehad in de onderhandelingen om zich te vestigen in de toekomstige Zuidwand, het ambitieuze centrumplan van de gemeente. Dat schrijft Coop Supermarkten in een vorige week verstuurde brief aan de gemeenteraad. Aldi is het daar mee eens, maar wil verder niet inhoudelijk op de brief reageren.