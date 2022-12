MOMfest hoeft niet altijd hard te bijten om te bewijzen dat het leeft

VEGHEL - Op rockfestival MOMfest in Veghel hoeft niet alles meer snoeihard te zijn. Toch blijft het rauwe hart ervan ook in winterse kou kloppen. Johan van der Zanden: ,,Anders bloedt zoiets dood.”

,,Wat een gezond festival hè? Trap op, trap af”, werpt een bezoeker degene die hij op de trap passeert vrolijk toe. ,,Deze is er zo weer af!” klinkt het antwoord. In de hand een biertje, op het gezicht een lach. De enorme stalen trappen die je van de ene zaal naar de andere lijden zijn inderdaad niet bepaald een standaard onderdeel van een festival.

Toch is MOMfest inmiddels helemaal thuis in de rauwe, industriële sfeer op de Veghelse Noordkade. Het is de derde keer dat het festival dat ooit als Monsters of Mariaheide begon er te vinden is, ditmaal voor een eerste winterse editie.

Scherpste randen afgesleten

Bezoeker Johan van der Zanden (60) uit Volkel was er al bij toen het festival nog aan de Bolstweg tussen Erp en Mariaheide plaatsvond. ,,Dat was toen keihard”, herinnert hij zich. Inmiddels lijken de scherpste randen een beetje afgesleten. ,,We hebben net Björn van der Doelen gezien, dat was heel bluesy maar trok toch veel publiek. Dat is wel goed, anders bloedt zoiets dood. Op eerdere edities kwamen vooral de gesettelde rockers; hier is ook meer jeugd.”

Het vinyl waarvan het dj-team zich bedient in speciaalbierbar ‘MOMfust’ is eveneens divers. Uit de speakers klinkt de 80's-hit Wordy Rappinghood van Tom Tom Club, achter de plantendraaiers prijken hoezen van onder meer Motörhead, Gorillaz en Beastie Boys.

Slechts vier vruchten

De keuze aan de toog is wel wat minder groot dan sommige bierliefhebbers hoopten. Plaatselijke brouwer Vleeghel presenteert er slechts vier vruchten van hun werk. ,,De dark tripel, da’s de lekkerste”, heeft Van der Zanden inmiddels proefondervindelijk vast kunnen stellen. Ondanks de snijdende kou buiten, smaakt een gekoeld biertje hier binnen nog altijd prima.

Wat verderop in de podiumzaal zorgen enkele verrassende flarden jazz bovendien voor muzikale warmte. Daverende gitaarpartijen overrompelen deze vervolgens weer als een voortdenderende sneeuwschuiver. Hier speelt Fire Horse, het ervaren rocktrio dat eerder dit jaar hun debuutalbum uitbracht.

De hoofdattractie

Bezoeker Marnix van Bavel (51) kan er geen genoeg van krijgen. Na het optreden snelt hij naar de bandleden toe om hun album op vinyl aan te schaffen. ,,Voor ons was dit de hoofdattractie”, verklaart hij over het vriendengroepje van vier waarmee de Veghelaar naar het festival gekomen is. ,,Voordat het album uit was hadden we ze al op de korrel; we zagen ze voor het eerst op Paaspop en waren al fan van Birth of Joy, de band waar Kevin Stunnenberg eerder de frontman van was. Het is zo’n vette muziek. En op het podium zijn ze geweldig.”

De band trekt er vooral de meer ingevoerde luisteraars mee aan. Op de vloer beneden is het publiek qua leeftijd een stuk gemêleerder en gemiddeld aanzienlijk lager. Hier laat een Foo Fighters-coverband hen diens hits om de oren vliegen. De ‘Monsters’ van MOMfest bewijzen daarmee anno 2022 misschien wat minder hard te bijten, maar ook in de winterse kou nog altijd springlevend te zijn.