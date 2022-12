MOMfest in kerstsfeer op de Noordkade Veghel

VEGHEL - De muziek is nog altijd stevig maar verder wil MOMfest vooral een sfeervol, gezellig festival zijn. Na drie jaar voor het eerst niet in januari maar op zaterdag 17 december, vlak voor Kerstmis, op de Noordkade in Veghel.

In de naam MOMfest zit nog altijd de basis van het rockfestival Monsters of Mariaheide vervat. Daarna werd het Erp maar inmiddels is de Noordkade in Veghel al enkele jaren de plek waar liefhebbers van stevige rock bij elkaar komen.

Het hele harde is er vanaf

,,De 28ste editie", weet organisator Hans van Hoof die blij is dat na drie jaar het festival weer kan doorgaan. ,,Iets intiemer en kleiner dit keer", zegt hij. ,,Het gaat meer om de sfeer dan dat we uitpakken met gigantisch dure acts. De muziek is niet bepaald op fluistertoon maar het hele harde is er al wel een paar jaar vanaf. Mensen komen ook om even bij te kletsen met elkaar.”

Voor een klein festival als MOMfest is het volgens hem een hele toer om alles rond te krijgen. ,,Geluid, licht, beveiliging, het bier, alles is zeker 25 procent duurder geworden", zegt Van Hoof. Toch heeft hij goede hoop dat de circa duizend kaartjes voor het festival verkocht worden.

A Rockfest before Christmas

,,Andere jaren zaten we met ons festival altijd in januari maar dat schuurde nogal eens met allerlei carnavalsactiviteiten", vertelt Van Hoof. Niet ideaal dus. Van Hoof was dan ook niet echt enthousiast met het eerste aanbod van de Noordkade, de 11e van de 11e. Het alternatief van 17 december ziet hij wel zitten. ‘A Rockfest before Christmas’ afficheert Momfest zich nu. Of zoals Van Hoof het zegt: ,,Nog effe lekker een avondje uit voordat je weer een paar dagen vast zit met Kerstmis.”

Coverbands

De rockende oud-voetballer Björn van der Doelen is een van de bekendste namen op het affiche, Van Hoof kijkt zelf vooral uit naar de bands Ramkot en Fire Horse, een Nederlandse belofte. En niet te vergeten natuurlijk de diverse coverbands die de hits van onder andere The Cult, Foo Fighters en Bon Jovi spelen. Er zijn twee zalen en biercafé MOMfust waar rock op vinyl wordt gedraaid.

Het festival begint zaterdag 17 december om 16.00 uur en duurt tot 00.30 uur. Aansluitend is er een afterparty met dj.