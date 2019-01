MOMfest vindt zichzelf opnieuw uit op Noordkade

De uitstraling op de Noordkade was in elk geval totaal anders dan die in de Monsterhallen aan de Bolstweg. Sommige festivalgangers moesten zelfs even zoeken naar de entree, maar eenmaal binnen bleek de entourage toch een prima match met de MOMfest rockklanken.

Traditiegetrouw hadden de festivalgangers keuze uit drie podia: de lange, smalle Koekbouw was ingericht als Main stage en kan een enorme hoeveelheid rockers herbergen. Dat was nodig ook. Vooral tijdens de hoofdacts puilde de Koekbouw bijna uit.

Voor het eerst in de geschiedenis konden de MOMfestfans genieten van twee verdiepingen met rock; voor het Pop Podium moesten enkele stalen trappen worden beklommen. Voor de meeste bezoekers geen probleem, want tijdens The Unforgiven en Reservoir Dogs barstte het Pop Podium bijna uit haar voegen en zorgde voor de vertrouwde festivalwalm van bier en zweet. Het Zeeziek Podium was ingericht in de malerij, waar met gordijnen was geprobeerd een intieme sfeer te creëren. Publiek dat op weg was naar het Pop Podium kon van bovenaf een blik werpen op de Zeeziekoptredens en dat gaf een extra dimensie.