Mondkapjes in het openbaar vervoer: ‘Waarom zou je het niet doen?’

UDEN - Pinkstermaandag was de eerste dag waarop het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht was. Daar werd op het Udense busstation goed gehoor aan gegeven.

Het is best een komisch gezicht, zo op het Udense busstation op Pinkstermaandag, waar het best druk is. Als in de verte een bus het station nadert, verschijnen bij álle wachtende passagiers op het station uit alle hoeken mondkapjes, in verschillende soorten en maten.

‘Het doet me goed dit te zien’

Bij de een gaat het aanbrengen van het masker een stuk vlotter dan bij de ander, maar wanneer de deuren van welke bus dan ook openen, betreedt en verlaat iedereen met een mondkapje de bus. ,,Het doet me goed dit te zien, het geeft een veilig gevoel’', zegt Hossam Hamid (45), die op een bankje wacht op bus 305 naar Eindhoven, waar hij als zelfstandig kok werkt. ,,Ik was heel benieuwd of mensen zich aan de maatregel zouden houden. Ik hoopte het, maar had niet verwacht dat iedereen het ook zou doen.’'

Op het busstation in Uden dragen reizigers een mondkapje.

Zelf draagt Hamid, die dagelijks met de bus reist, naast een blauw mondkapje ook handschoenen. Dat doet hij al sinds het begin van de corona-uitbraak. ,,Als je dat nou kan doen om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen, waarom zou je dat dan niet doen? Ik doe er alles aan doen om zelf niet ziek te worden en om anderen niet te besmetten’', zegt hij.

Hossam Hamid op het Udense busstation.

Hamid vervolgt: ,,Toen ik begin maart begon met het dragen van het mondkapje en handschoenen, ook in de bus, keken mensen me soms gek aan en maakten ze grapjes. Daar snapte ik echt niets van. Zeker niet als je weet hoeveel mensen er wereldwijd al zijn overleden aan het virus, maar ook hier in de regio. Het corona-virus is geen grap, maar een dodelijk virus. We moeten er samen alles aan doen om de verspreiding tegen te gaan.’'

Onduidelijkheid

De laatste tijd was er nogal wat onduidelijkheid over de nieuwe maatregel. Want hoe zit het nou met die medische mondkapjes met een CE-keurmerk, die beter helpen tegen de verspreiding van het virus, maar die in het openbaar vervoer niet mogen worden gebruikt? Het hield de gemoederen flink bezig, ook bij Hamid. ,,Het was even zoeken, maar op internet vond ik uiteindelijk een doos vol geschikte normale mondkapjes voor 20 euro. Daaruit gebruik ik er elke dag twee, een op de heen- en terugreis’', zegt hij. ,,Veel mensen zeuren op het kabinet en Rutte in het speciaal, maar ik vind dat ze het fantastisch doen. De maatregel van het verplicht dragen van een mondkapje is misschien even wennen, maar het is voor iets goeds.’'

Bij de buschauffeurs zelf heerst aan het begin van de middag ook een goed gevoel over de maatregel. Volgens de chauffeur van bus 99 houdt iedereen zich aan de maatregel in zijn bus, en klaagt niemand. Dat beaamt de chauffeur van bus 306, die zich er vooraf ook niet zo’n zorgen over maakte. Zelf hoeven ze geen kapjes te dragen, al hebben ze ze wel bij zich, wanneer ze moeten assisteren bij het in- of uitstappen.

Handgemaakt door een vriendin

Ook Viktor van Bilsen (18), die iets verderop staat, is goed voorbereid naar het station gekomen. Niet met een gekocht mondkapje, maar met een vrolijk, blauw stoffen mondkapje, handgemaakt door een vriendin. Die kan vaker dan een keer worden gebruikt. ,,Ze had er zaterdag een hele hoop gemaakt en vroeg of ik er een wilde hebben. Daar maak ik graag gebruik van’', zegt hij lachend. Ook hij heeft begrip oor de maatregel. ,,Mijn immuunsysteem is denk ik een stuk beter dan dat van veel ouderen, dus om hen te beschermen gebruik ik het mondkapje graag. En ze zitten nog goed ook!’’