Mondkapjes niet meer verplicht voor iedereen in ziekenhuis Bernhoven

Column tHans Zomergast Hans Klok is de ideale pr-man voor alle illusies en Uden

18 september UDEN - ‘Hans Klok in ziekenhuis na ongeluk tijdens show in Uden'. Wees gerust, het is niet waar maar het had zo maar de kop kunnen zijn in het ‘doorgaans goed geïnformeerde ‘roddelblad Privé.