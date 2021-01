Monoliet duikt op in Uden. Leuke grap van een alien in coronatijd?

UDEN - Pal voor het gemeentehuis van Uden is een monoliet opgedoken. Waar het ding vandaan komt is onbekend. Is het werk van een grapjas, een kunstenaar of van een buitenaards wezen?

De monoliet is van metaal en lijkt op monolieten die wereldwijd eerder werden gevonden. Sinds wanneer het ding er precies staat, is niet bekend. De kans is groot dat een grapjas het ding stiekem voor het gemeentehuis heeft geplaatst. De gemeente geeft in een persbericht aan zelf van niets te weten en dus niet achter de monoliet te zitten.

Mysterieus

Eind november werd er in de Amerikaanse staat Utah midden in de woestijn door helikopterpiloten een grote, glanzende monoliet ontdekt. Het ging om een mysterieuze metalen constructie van zo'n drie meter hoog. Slechts enkele dagen later werd in Roemenië ook zo'n zuil ontdekt. Beiden kregen veel media-aandacht. Sommigen zagen er het werk in van buitenaardse wezens.

Oudejaarsstunt?

Sindsdien zijn er op meerdere plekken monolieten gevonden en zo ook in Nederland. Overal duiken ze op en verdwijnen ze weer. In Friesland werd bijvoorbeeld begin december een monoliet gevonden door wandelaars in een natuurgebied bij Oudehorne. Vermoed werd dat het om een oudejaarsstunt ging. Ook in Kampen en in Oosterhout werden monolieten ontdekt.

De monoliet in Utah is waarschijnlijk het werk van een kunstenaar. Waarschijnlijk stond het er al langer, zo bleek uit onderzoek.