Monsterwandeling ‘Vlucht 14-18' tussen Uden en Turnhout: 80 of 160 km in het spoor van de Belgen

Het wandelevenement wordt gehouden van 22 tot en met 24 september volgend jaar. De tocht herinnert aan de Eerste Wereldoorlog toen ongeveer één miljoen Belgen op de vlucht sloegen voor de Duitsers en in Nederland terecht kwamen. Zo'n 1500 daarvan kwamen uit Turnhout en werden voor een groot deel opgevangen in het kamp Vluchtoord bij Uden. De bijzondere band tussen beide plaatsen is afgelopen jaren meermalen herdacht met onder andere een fietstocht, exposities en lezingen.

Iets nieuws naast de Dodentocht

Nu komt daar ‘Vlucht 14-18' bij, een wandeling over 80 km, precies zoals de Belgen ruim honderd jaar geleden deden. ,,Bij ons heb je al de Dodentocht in Bornem, een wandeling over 100 km. Dit leuk ons mooi om zelf iets nieuws op de kaart te zetten", zegt Guy Van der Stuyft, voorzitter van multisportclub Team Kempen en de organisatie van de tocht. De Belgische club werkt samen met Maashorst Events dat het parcours en de EHBO- en rustposten op Brabants grondgebied voor zijn rekening neemt.

Deelnemers kunnen kiezen uit de enkele afstand van 80 km of heen en weer lopen of rennen tussen beide plaatsen. Het parcours loopt voor een groot deel door de natuur via Hilvarenbeek, Boxtel en Veghel. Op vrijdag 22 september klinkt ‘s avonds om 20.00 uur het startschot. In Turnhout is dat in het centrum, in Uden vlakbij het monumentje dat herinnert aan Vluchtoord.

Tekst leest door onder de foto.

Volledig scherm Het logo van de tocht. © TK

Trainen is verstandig

Uiterlijk zondag 24 september om 17.00 uur moet iedereen binnen zijn, binnen 45 uur dus. ,,Dat is zeer wel te doen", denkt Van der Stuyft. ,,Al is het wel verstandig om te trainen, zeker voor deelnemers die de 160 km lopen. Maar wie 5 km per uur loopt, kan er nog altijd 32 uur over doen. Er is dus een ruime marge.”

Om de 10 km is er straks een bevoorradingspost, elke 20 km is er verzorging. Op alle posten staan ook shuttlebusjes klaar voor eventuele uitvallers. Tussen Uden en Turnhout rijden bussen om de lopers weer thuis te brengen.

Minstens 1500 deelnemers

De inschrijving voor de wandeltocht start binnenkort. Deelname kost 45 euro, waarbij bevoorrading, een medaille en vervoer inbegrepen zijn. Van der Stuyft hoopt op minstens 1500 deelnemers, net zo veel als het aantal inwoners uit Turnhout dat in WOI naar Nederland trok. ,,Maar ik denk wel dat het er meer gaan worden", zegt hij hoopvol.

Het is in elk geval de bedoeling om er een jaarlijks evenement van te maken. Er is bewust voor september gekozen, en niet rond 11-11 als in België de ‘Groote Oorlog wordt herdacht, omdat het weer dan nog goed is en de avonden lang zijn.

Meer informatie is te vinden op de site vlucht1418.eu.

Volledig scherm Het Udense monument op Vluchtoord dat herinnert aan het opvangkamp voor de vluchtelingen uit België. © TK