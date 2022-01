Monumentaal kerkje verkocht, maar wat komt er nu in?

Dik vijftig jaar oude Maxwell Taylorbrug in Veghel paar weken dicht voor groot onderhoud

VEGHEL - De Maxwell Taylorbrug over de N279 en de Zuid Willemsvaart in Veghel is toe aan een flinke renovatie. Rijkswaterstaat denkt aan het einde van het voorjaar of begin van de zomer een paar weken nodig te hebben voor groot onderhoud.

4 januari