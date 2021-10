Monumentale kapel van zusters Birgittinessen in Uden wordt weer als nieuw

Raadsleden Landerd worstelen met ‘ommetje’ in Schaijk

15 oktober LANDERD - De Schaijkse families Van de Wijngaard en Andersen-Roëd zullen in ieder geval nog tot de raadsvergadering van 4 november moeten wachten. Pas dan op zijn vroegst spreekt de gemeenteraad van Landerd zich uit over het al of niet aan de openbaarheid onttrekken van een openbaar pad dat over hun grond loopt.