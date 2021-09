Monumentale perenboom zorgt voor duizenden wespen: ‘buren’ vinden dat Landerd in actie moet komen

37 munten in zak van medewerker Harmony of Hardcore: taakstraf voor diefstal

11:04 DEN BOSCH/ERP - Een 19-jarige Rotterdammer die begin juli op festival Harmony of Hardcore in Erp achter de bar stond, ontkent bij hoog en laag dat hij de consumptiemunten die hij op zak had, had gestolen. De politierechter in Den Bosch legde hem desondanks een taakstraf van 20 uur op. En omdat hij de verduistering tijdens een proeftijd van een eerdere veroordeling pleegde, kwam er nog eens 25 uur bij.