Mooie woorden, bloemen en voor vijf van de twaalf vertrekkende raadsleden in Bernheze óók nog een lintje

,,Ja, daar staan we dan, mij vervult zo’n afscheid altijd een beetje met weemoed, maar ik hoop dat het op een of andere manier toch ook een beetje feestelijk voor u is.” Burgemeester Marieke Moorman werd er gisteren wat melancholiek van, tijdens de raadsvergadering waarin afscheid werd genomen van twaalf raadsleden. ,,U begon vier jaar geleden aan een nieuwe raadsperiode en we wisten niet wat die vier jaar ons zouden brengen.”

En ja, dat was nogal wat. Marieke Moorman noemde onder andere corona en hoe alles op zijn kop stond, een aantal grote projecten zoals bijvoorbeeld Heesch-West, maar bijvoorbeeld óók het overlijden van John van den Akker, raadslid voor Lokaal, in december 2020. ,,Een grote schok. Ik wil dat hier niet onvermeld laten.”

Ook vertelde Moorman hoe bijzonder het was om online te vergaderen, met beelden vanuit zolderkamertjes, katten in beeld, kinderen die streng werden toegesproken en echtgenoten die kopjes koffie kwamen brengen. ,,Uiteindelijk hebben we zo tien raadsvergaderingen gedaan. Het was verre van ideaal, maar ik vind toch dat we het redelijk hebben doorstaan. Laten we trots zijn dat het democratische proces gewoon is doorgegaan.”

Vijf koninklijke onderscheidingen

Twaalf raadsleden namen gisteren tijdens de speciale raadsvergadering afscheid. De raad in Bernheze bestaat uit 23 raadsleden. Elf raadsleden gaan dus dóór, zij worden komende woensdag samen met twaalf nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Vijf van de twaalf vertrekkende raadsleden zaten langer dan twaalf jaar in de raad. Zij kregen een koninklijke onderscheiding. Gerjo van Kessel (Lokaal), Jack van der Dussen (VVD), Jan Raaimakers (SP), Ad Donkers (Politieke Partij Blanco) en Jan Bouwman (Lokaal) mogen zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Bij enkele van de verraste vertrekkers ging er pas een lichtje branden toen ze hun familie op de publieke tribune zagen zitten.

Marieke Moorman had voor álle twaalf vertrekkende raadsleden persoonlijke, warme woorden én soms ook een kritische noot. Tegen Jack van der Dussen (VVD), die er na 20 jaar mee stopt: ,,U Ik heb er bewondering voor dat u jaren in uw eentje de fractie vormde. U zat in alle drie de commissies. En uw dossierkennis is onvoorstelbaar groot. Ik vroeg mij wel eens af, heeft u nog wel vrije tijd?” En tegen Jan Raaimakers (SP) die ook zo lang in de raad zat: ,,Ik heb u leren kennen als een sociaal, betrokken en aardige man. Maar u bent ook wel een pietje precies. Loslaten is niet zo makkelijk voor u, maar het siert u dat u dat toch gaat proberen. U maakt plaats voor een nieuwe, vrouwelijke generatie.”

Lange betogen

Tegen Jan Bouwman (Lokaal), die ook lang actief was in de politiek: ,,U bent een man met veel ervaring. U had soms erg lange betogen. U bent ook elders zéér actief, bijvoorbeeld als chauffeur van de buurtbus.” Waarop, en dat was best grappig, zijn afscheidspraatje mooi en bevlogen, maar wederom erg lang was.” Bouwman: ,,Maar nu bent u echt van me af.”

Waarna hij namens de hele raad een klein cadeautje voor Marieke Moorman had: een puzzel van duizend stukjes van de nieuwjaarsgroet van de gemeente Bernheze. Marieke Moorman: ,,Hier ben ik héél blij mee. Ik vond het altijd een beetje tuttig dat ik zo van puzzelen hou. Maar tegenwoordig is het héél hip.”

De vertrekkende raadsleden in Bernheze: In volgorde van raadsduur: Rob van Herpen (D66), Mark van de Ven (VVD), Ruud Leeijen (CDA), Mathieu Bosch (D66), Jan Prinsen (SP), Ezra Leeger (CDA), Bas van der Heijden (Lokaal), Gerjo van Kessel (Lokaal), Jack van der Dussen (VVD), Jan Raaimakers (SP), Ad Donkers (Politieke Partij Blanco), Jan Bouwman (Lokaal).