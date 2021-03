Moorman looft actie burgemeesters voor Molukkers, ze was zelf niet gevraagd

Notaris kan nu echt aan de slag met oude pastorie Uden: ‘Iets langer geduurd dan gedacht’

20 maart UDEN - De koopakte is getekend, de vergunning is rond en de aannemer staat te trappelen. Niets staat de ingrijpende verbouwing van de oude pastorie in Uden nog in de weg. Begin 2022 hoopt notaris Ronald Gerrits met zijn kantoor Gerrits & Van Gullick in het monumentale pand naast de kerk te kunnen trekken.