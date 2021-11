Motalib zet zich tomeloos in voor welzijn vrouwen in Bangladesh: ‘Droom baarmoederkanker uit te roeien’

Wie het verhaal van Motalib Weijters hoort, begrijpt waarom hij zo is begaan met het lot van Bengaalse vrouwen. Weijters, Bengaal van geboorte, leefde tot zijn vijfde jaar in Duhlia, een klein dorp in de gemeente Bauphal. Onder erbarmelijke omstandigheden groeide hij daar op met zijn gewelddadige vader, moeder, broers en zussen. ,,Ik herinner me de honger goed”, zegt Weijters, die overigens pas één jaar lid is van Rotary Uden en zich nu ‘Champion of Girls’ Empowerment’ mag noemen.