Motorrijder ernstig gewond na eenzijdig ongeval op de Corridor in Veghel

In memoriam Piet van der Velde was een regelaar in hart en nieren

5 april VEGHEL - Piet van der Velde (93) was een regelaar en organisator in hart en nieren. Voor het Sint Nicolaas-comité en carnavalsvereniging De Kuussegatters spande hij zich jarenlang in. Vrijdag overleed de Veghelaar aan de gevolgen van het coronavirus.