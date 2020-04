Motorrijder ernstig gewond na ongeval op de Corridor in Veghel

Nog nooit had Herberg d'n Brouwer zoveel eters: thuis-eters wel te verstaan

8:47 ZEELAND - Bij Herberg d'n Brouwer in Zeeland schrokken ze zich een hoedje. Nog nooit hadden ze zovéél eters. Thuis-eters wel te verstaan. Menig restaurant stapt in deze barre tijden over op afhalen en bezorgen. Een doekje voor het bloeden.