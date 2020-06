Motorrijder gewond bij ongeluk met vrachtwagen in Erp

Museum SIEMei in Veghel houdt deuren tot september dicht; collectie nu online

10:20 VEGHEL - Musea in Nederland mogen weer open voor het publiek vanaf 1 juni, maar museum SIEMei in Veghel blijft in ieder geval nog tot 1 september dicht. Dit laat het bestuur in een nieuwsbrief weten. De collectie wordt nu gedigitaliseerd, zodat die online te zien is.