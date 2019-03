Motorrijder gewond na botsing met auto in Erp

Veghels kamerkoor doet drie keer Matthäus Passion: ‘Het is een droom die uitkomt’

8 maart VEGHEL - Het Veghelse kamerorkest Alveare en het Philips' Philharmonisch Koor voeren in april drie keer de 'Matthäus Passion' op. In de kloosterkapel in Veghel, de Lidwinakerk in Best en een meezingversie in het Muziekgebouw in Eindhoven.