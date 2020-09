Motorrijder overlijdt bij frontale botsing met vrachtwagen op N279 bij Veghel, weg dicht

Wijkgebouw De Spil is écht niet meer te missen

23 september VEGHEL - Regelmatig lopen sporters per abuis wijkgebouw De Spil binnen omdat ze in de aangrenzende sporthal moeten zijn. En zelfs de wethouder kon het wijkgebouw aanvankelijk niet vinden. Maar daar komt verandering in. De Spil is na een renovatie niet meer te missen.