Motorrijder verongelukt op Nistelrodeseweg in Uden

Prostituee ontkent stellig dat Veghelaar haar uitbuit: ‘Recherche maakt een loverboy van hem’

11:46 DEN BOSCH/VEGHEL - Is de 24-jarige Jamil F. uit Veghel een doortrapte pooier die een meisje seksueel uitbuit of is hij een trouwe verloofde die zijn vriendin probeert te steunen in het zware prostitutievak? Het meisje spring voor de verdachte in de bres, justitie zet de zaak desondanks door. Voorlopig blijft F. nog drie maanden in hechtenis.