Motorrijder zonder helm valt in Uden en raakt zwaargewond

Tennisle­raar Hanneke Ketelaars krijgt waarde­rings­prijs Meedoen in Meierij­stad, voor haar inzet om iedereen mee te laten doen

MARIAHEIDE - De waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad is donderdagavond uitgereikt aan Hanneke Ketelaars, tennisleraar bij Tennis- en Padelvereniging de Krekel in Mariaheide. Zij zet zich nadrukkelijk in om tennis en padel voor een breed publiek toegankelijk te maken.

11 maart