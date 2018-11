‘Muizen van het Dico-terrein naar supermarkt klinkt onwaarschijnlijk’

Ton d'n Twidde nieuwe prins carnaval van Zijtaart

16 november ZIJTAART - Ton van den Tillart is vrijdagavond in de gymzaal van het dorpshuis in Zijtaart uitgeroepen tot prins Ton d'n Twidde. Hij krijgt Gerard Hooijmans als adjudant. Samen dragen ze het carnavalsmotto van dit jaar in Zijtaart ’Kneup ut in oew orre, gefist zal d’r worre!’