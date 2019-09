Museum SIEMei in Veghel wil uitbreiden, open dag trekt veel bezoekers

Deze zondag is er een kleine expositie in te bewonderen over de rol van het Duits Lijntje in Veghel ten tijde van de oorlog. ,,We willen hier graag uitbreiden. Er is nog voldoende spoor om meer te rangeren en langere ritjes te maken", stelt Engelmoer. Gesprekken hierover met de gemeente lopen. De grootste wens is echter het herbouwen van het stationsgebouw, dat tot 1966 op deze plek stond. In dat jaar is het per abuis helemaal gesloopt. Op slopen zijn ze bij SIEMei niet zo gek. Liever bouwen en restaureren ze, zoals zondag volop is te zien op de Noordkade.