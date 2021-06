Museum SIEMei moet ineens 23.000 euro per jaar ophoesten: ‘Hebben nu écht meer geld nodig’

Van melkkoeien naar vakantie­hui­zen met hottub en buitendou­che

22 juni EERDE - Vier generaties lang had de familie Van de Meerakker melkkoeien en jongvee aan De Kuilen in Eerde. Dat zoon Paul en schoondochter Cindy hier, op deze prachtige plek in Eerde iets héél anders gaan doen, dat is mooi, maar natuurlijk óók even slikken, vertelt Ad van de Meerakker. ‘Maar deze prachtige plek moet je toch delen?’