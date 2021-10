MuzeMobiel tweede bij uitreiking ZorgSaamWonen Award 2021

MuzeMobiel

MuzeMobiel, een initiatief van MuzeRijk in Uden, eindigde van de achttien inzendingen in de top drie. Het ruime, witte golfkaretje rijdt sinds november 2019 door de Bitswijk. Het is bedoeld voor kwetsbare en oudere mensen die minder mobiel zijn of soms wat extra hulp nodig hebben. Een publieksjury en een vakjury van de ZorgSaamWonen Award hebben alle inzendingen beoordeeld. De vakjury waardeerde MuzeMobiel uiteindelijk met een tweede plek.

Vrijwilligers

Woordvoerder en bestuurder van MuzeRijk, Hans van Zon: ,,De verrassing was al groot toen we hoorden dat we genomineerd waren maar dat een vakjury ons als tweede kiest, is toch echt bijzonder. We kregen te horen dat we bijdragen aan de mobiliteit van kwetsbare groepen uit de wijk. We zijn blij met de tweede prijs, vooral ook omdat wij de als enige genomineerde volledig draaien op vrijwilligers, van het uitdenken tot het uitvoeren.”