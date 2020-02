‘Muziek bij de buren’ stuwt golf van gastvrijheid door Uden

Film over zusters Veghel voor het eerst te zien in bioscoop

10:40 VEGHEL - De documentaire die René Bastiaans maakte over de zusters Franciscanessen in Veghel is binnenkort voor het eerst door het grote publiek te zien in de Veghelse bioscoop Industry. Met de filmvertoning wordt geld ingezameld voor de herinneringskapel van de zusters.