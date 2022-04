Muziekstuk over Meierijstad tegelijkertijd te horen in Veghel, Schijndel, Erp en Rooi

Er waren al bussen geregeld en kerken besproken, maar de 'muzikale ontmoeting’, zoals stadscomponist Angela de Weijer haar concert noemde, moest in november vorig jaar door corona worden afgelast. Nu is er een nieuwe datum: zaterdagmiddag 7 mei. Dan laat ze horen hoe Meierijstad volgens haar klinkt, tijdens een concertreeks op vier kerkorgels in Meierijstad.

Vanaf het moment dat ze in 2020 als stadscomponist aantrad, is ze op pad gegaan om de geluiden van Meierijstad te ontdekken. Midden in coronatijd ging ze met haar geluidsapparatuur door alle dertien kernen van de gemeente. Ze sprak met bewoners, luisterde en registreerde de geluiden om haar heen, afkomstig uit gebouwen, verkeer, natuur en bewoners. Ze maakte overal een ‘rondje rond de kerk’.

Muziekstuk geïnspireerd door heiligen

Dat resulteerde in het muziekstuk ‘Conversations with Friends’, geïnspireerd door de heiligen Rita, Oda, Barbara en Cecilia. Die dames waren volgens haar alom aanwezig in de dorpen; in kapellen, op gevels en op stickers op lantaarnpalen. Voor iedere heilige schreef De Weijer een thema met bijbehorende muziek.

In vier kerken in Meierijstad tegelijkertijd te horen

Het werd een muziekstuk voor orgel, dat in totaal ongeveer twintig minuten duurt. Het wordt op zaterdag 7 mei door vier organisten driemaal ten gehore gebracht, op de kerkorgels van de Lambertuskerk in Veghel, de Sint-Servatiuskerk in Schijndel, de Sint-Martinuskerk in Sint-Oedenrode en Sint-Servatiuskerk in Erp. Hetzelfde stuk, steeds door een andere organist gespeeld. Doordat de locatie, de ruimte en de uitvoerder verschilt, is de ervaring telkens anders, denkt De Weijer.

Gratis bijwonen, met pendelbus

Het publiek kan de orgelconcerten gratis bijwonen om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur. Tussen de vier locaties rijden pendelbussen rond, zodat iedereen de kans krijgt om naar meerdere kerken te gaan en zo het verschil in de orgelconcerten te beluisteren.

Stadscomponist

Angela de Weijer is een van de vier stadscomponisten die door de provincie is aangesteld. Tilburg, Den Bosch, Heukelom en Meierijstad kregen een componist ter stimulatie van de muzieksector. Angela de Weijer komt uit Eindhoven, is geluidskunstenaar en dj en werkt vanaf de Noordkade in Veghel, bij Phoenix Cultuur.

Volledig scherm Angela de Weijer © Jeroen Appels/Van Assendelft