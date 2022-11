Muzikale acts vallen weer goed bij Hofzitting Veghel, met ook mannen in kleine zwembroekjes

VEGHEL - De eerste van twee Hofzittingen van CV de Kuussegatters had alles wat nodig is voor een avondje vermaak. De bekendmaking van de prins, humor en genoeg meezingers waar Kuussegat, Veghel, zo van houdt.

Muzikanten van The Big Bandits, onder leiding van Roland Filippini, begeleiden diverse artiesten en het staat als een huis, ook achterin de langgerekte Koekbouw. En prettig, de teksten zijn goed te volgen op de beeldschermen. Als Sandy Rombout begint te zingen, gaat het over de Verdienstelijk Veghelaar. Met de woorden PieterBrueghelHuis en Alzheimer Nederland heeft publiek door dat het om oud-huisarts Fer van Campen gaat en er wordt meteen royaal geapplaudisseerd.

Van Campen kan het allemaal waarderen. Dan wordt er gelachen al voordat hij is uitgepraat als hij zegt: ,,Maar we hebben ook met alles meegedaan. Veel maatschappelijke activiteiten. Het vreemde is wel dat ik vanavond hier sta... Het enige waar ik nooit actief was, is bij de Kuussegatters.”

De opening van de Hofzitting is met een polygoonjournaal. Een praktische keuze met de viering van het 55-jarig bestaan van de carnavalsvereniging. Lekker vroeg op de avond begint de muzikale zoektocht naar de adjudanten en de prins. Ze wachten tenslotte, door het cancelen van de vorige hofzitting, al zolang. Prins Leon d’n Urste verklapt daarna: ,,Vijf maanden geheim houden dat je prins wordt dat gaat nét, maar meer dan 17 maanden? Nee dat is niet gelukt.”

Naast de OPA’s nu ook OMA’s

Genoeg afwisseling, maar geen Afslag Veghel of mannen Van der Sanden dit keer. Nieuwkomers zijn de OMA’s, de vrouwen van de Oud Prinsen en Adjudanten (OPA's) én ze doen het goed. ,,We zingen liedjes van oud-prinsen in een wedstrijdje, maar we eindigen met een eigen dans en lied, want wij dames kunnen toch ook wel iets”, vertelt Alida van de Snepscheut vlak voor het optreden. ,,De repetities waren super gezellig en zo worden we toch weer hechter.”

De OMA's zijn allemaal naar dezelfde kapper geweest en ze laten publiek lekker meezingen. Presentator Jan-Hein Opheij reageert positief en reserveert voor de dames alvast een podiumplekje voor volgend jaar.

De OPA’s zelf gieten diverse optredens in een talentenshow. Het is weer raak als ze in vrouwenkleren opkomen, toch is vooral de laatste act vol humor. Zeven mannen in kleine zwembroekjes zwemmen synchroon op bombastische muziek. Trappelende voetjes boven het zogenaamde water, de armen op het juiste moment zwaaiend. Ze scoren, want de act zit simpelweg goed in elkaar.

De muzikale afsluiting is voor Vrienden van ‘Kuusegat Live’, terwijl de zaal omgebouwd wordt voor de afterparty.

Volledig scherm Fer en Marianne van Campen worden in het zonnetje gezet bij de Hofzitting van vrijdagavond. Fer van Campen wordt tot Verdienstelijk Veghelaar uitgeroepen. © Franka Willems