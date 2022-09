MVL-directeur Kees Bedeschi (46) uit Uden overleden

UDEN - Udenaar Kees Bedeschi, oprichter, directeur en eigenaar van MVL metaalzetterij , is op 46-jarige leeftijd overleden. Woensdag wordt in theater Markant afscheid van hem genomen.

Kees Bedeschi was interieurbouwer, maar maakte als ‘man van hout’ toch de overstap naar de metaalsector. ,,Hij wist al wat nauwkeurig werken was. Dat kwam hem in de metaal goed van pas", hield zijn vader hem voor.

MVL Metaalzetterij groeide onder zijn leiding sinds 2000 uit tot een bedrijf dat met name voor de stal- en kassenbouw werkt. Het bedrijf waar acht mensen werken, exporteert ook naar landen als China en Saoedi-Arabië.

Harde werker

,,Hij was een hele harde werker en hield ook enorm van feest vieren", zegt zus Hanneke Bedeschi over haar broer. ,,Hij stond altijd voor iedereen klaar, zowel zakelijk als privé hielp hij iedereen.” Bedeschi werd vorige week getroffen door een hartstilstand. Hij werd nog gereanimeerd maar overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Woensdag 7 september is er om 15.00 uur een afscheidsbijeenkomst in theater Markant in Uden. ,,Want we verwachten nogal wat mensen. Kees was erg geliefd”, zegt zus Hanneke.